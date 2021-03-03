الأمن يعتقل 3 مطلوبين داخل منطقة الأعظمية ببغداد

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتقلت القوات الامنية، الأربعاء، 3 عناصر من داعش، يعملون ضمن "ولاية بغداد"، داخل منطقة الأعظمية.

وقال المقدم حسام التميمي، الذي يعمل في قسم مكافحة ارهاب الاعظمية، لـ NRT عربية، 3 آذار 2021، ان "قوات الامن تمكنت من القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش ضمن ما يسمى بولاية بغداد".

وأشار إلى ان "المعتقلين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب، وتم القبض عليهم اثناء محاولتهم التنقل من المدينة الى منطقة الوزيرية".

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