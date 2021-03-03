النزاهة تحذر.. عمليات نصب واحتيال تمارس بحق موظفين ومتقاعدين

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت النزاهة الاتحادية، الأربعاء، من انتشار عمليات نصب واحتيال تمارسها شركات وهمية بحق بعض الموظفين والمتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروض سريعة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، 3 آذار 2021، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت قيامها بتنفيذ عمليات ضبط لمتهمين بالنصب والاحتيال أقدموا على استدراج بعض الموظفين والمتقاعدين، وإيهامهم بمنح قروض لا تتجاوز خمسة ملايين دينار مقابل سحب البطاقة الذكية الخاصة بالدفع الإلكتروني مع المستمسكات".

وأضاف البيان ان " المتهمين قاموا بسحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة، مستغلين عدم معرفة الموظفين والمتقاعدين بالإجراءات المالية والمصرفية".

وأوضح أن "عمليات النصب والاحتيال تتم بمساعدة موظفين في شركة الدفع الإلكتروني (البطاقة الذكية)"، مبينا "قيامها بتنفيذ عمليات أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بممارسة تلك الأعمال غير القانونية".

ودعت الهيئة، المواطنين إلى "الحذر من تلك الممارسات التي بدأت بالانتشار في الآونة الأخيرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

كما شددت على "أهمية تحصين المواطنين من تلك الأفعال غير القانونية بغية الحد منها والكشف عن مرتكبيها عبر الاتصال بنوافذ الهيئة المنشورة على موقعها الرسمي".

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