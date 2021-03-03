وزراء الخارجية يقررون تجديد ولاية أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء (3 آذار 2021)، التجديد لأحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية بالاجماع.

ونقلت وسائل إعلام عربية، عن مصدر دبلوماسي قوله، إن "وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم".

ومن المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري.

وسيترأس الاجتماع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، والذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة، ويلقي كل منهما كلمة في الجلسة الافتتاحية.

وسيلقي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية، إضافة إلى عرض كلمة مسجلة لفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

وسيناقش الاجتماع العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة لوزراء الخارجية من قبل اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بتاريخ 1 مارس 2021.

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