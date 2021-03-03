انطلاق حملة التطعيم بلقاح سينوفارم المضاد لكورونا في ذي قار

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت دائرة الصحة في ذي قار، الأربعاء (3 آذار 2021)، انطلاق حملة التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، في مركز صحي المعلمين التابع لقطاع الناصرية الثاني، وحملة التلقيح بدأت بالملاكات الطبية والصحية".

ونقل البيان، عن مدير عام الدائرة، صدام صاحب، قوله إن "الحملة تاتي التزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح وأن الأولويّة بالتطعيم لملاكاتنا الصحية خاصة العاملين في مراكز عزل المصابين بجائحة كورونا خط الصد الاول".

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