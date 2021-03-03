برلماني كردي: بارزاني يمارس ضغوطاً لإطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال النائب غالب محمد

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب، سركوت شمس الدين، اليوم الأربعاء، عن وجود ضغوطات تمارس من قبل عائلة البارزاني تجاه عائلة طالباني لإطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال عضو كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب غالب محمد علي.

وقال شمس الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطات الأمنية في محافظة السليمانية القت القبض مؤخراً على ثلاث متهمين كان لهم ادواراً رئيسية في تسهيل محاولة الاغتيال الفاشلة، ومن ثم تهريب المتورط الرئيسي فيها الى خارج محافظة السليمانية".

وأكد، أن "المتهمين الثلاث يسكنون محافظة السليمانية، ويحملون رتب عسكرية في القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبيّن شمس الدين ان "ضغوطاً هائلة تمارس على عائلة الطالباني من قبل عائلة البارزاني لإطلاق سراح المتهمين بهذه العملية النكراء، لغلق الملف بصورة نهائية، مطالباً السلطات الامنية والقضائية في محافظة السليمانية إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الضغوطات والتي تحاول تكريس نظام المافيات في محافظات الإقليم".

وكشف النائب عن كتله التغيير الكردية، غالب محمد، أمس الثلاثاء، تفاصيل تعرضه لـ "محاولة اغتيال" قال إن جهاز المخابرات العراقي حذره منها، مؤكداً تلقيه 10 طعنات بالسكاكين.

وكتب محمد عبر حسابه في تويتر: "تكلمنا منذ سنوات عن ملفات الفساد في الاقليم، بعثت كتابا رسميا للرئاسات الثلاث بشأن تعرضي لتهديدات".

واوضح: "تعرضت لاكثر من 10 طعنات بالسكاكين أمام منزلي.



الاجابة على تساؤلاتنا كانت طعنات بالسكاكين".

واضاف غالب، وهو نائب عن كتلة التغيير المعارضة لحكومة الإقليم، ويسكن في كردستان العراق: "تعرضت لتهديدات كثيرة نتيجة كشفي الفساد بالإقليم".

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