صحة ميسان تباشر بحملة تلقيح الفئات المشمولة بلقاح كورونا في المحافظة

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / باشرت دائرة صحة ميسان ، اليوم الاربعاء، بحملة تلقيح الفئات المشمولة باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ، بعد وصول (1460) جرعة من اللقاح الى المحافظة كدفعة اولى.وقال مدير اعلام الدائرة "محمد الكناني" : تم توزيع اللقاح على (6) مراكز صحية في المحافظة موزعة حسب الرقعة الجغرافية وهي ( الاسكان، علي الرضا، المجر ، القلعة ، علي الشرقي والميمونة).واضاف ان التلقيح شمل الكوادر الصحية والقوات الامنية واصحاب الامراض المزمنة./انتهى

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