شرطة ميسان : القبض على (8) متهمين بقضايا جنائية مختلفة

2021/03/03 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت عن القاء القبض على (8) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة.وذكر بيان للمديرية ان من بين المتهمين (2) مطلوبين وفق جرائم الارهاب لارتكابهما جريمة اطلاق النار على منزل احد المواطنين (ما يعرف بالدكة العشائرية) ومتهم آخر وفق احكام المادة (406) القتل العمد.واضاف البيان ان المتهمين الاخرين البالغ عددهم (5) مطلوبون وفق جرائم التهديد وحسب المادة (430).واشار الى ايداعهم التوقيف تمهيداً لاحالتهم الى القضاء./انتهى

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