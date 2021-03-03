المالية النيابية: نص الحكومة بالموازنة المتعلق بالاقليم سيعرض على قادة الكتل للبت فيه

2021/03/03 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال إسماعيل كوجر , الأربعاء , عن عرض المادة المتعلقة في الموانة لاجتماع لقادة الكتل للبت فيه , مشيرا الى ان التعديل سيكون بقناعة القادة واذا لم يتم التعديل فسترفع الموازنة بالنص الحكومي كما هو للتصويت عليه داخل قبة البرلمان .وقال كوجر في حديث صحفي , ان ” عدم التوافق بتعديل المادة المتعلقة بحصة الإقليم فقد ارتأت اللجنة المالية برمي الكرة في ملعب قادة الكتل السياسية للبت فيه في اجتماع قريب جدا ” , مرجحا ان ” عرض الموازنة للتصويت الأسبوع المقبل ” .وأضاف ان ” المالية النيابية رفعت النص الحكومي المتعلق بالاقليم كما جاء من الحكومة لقادة الكتل لاجل الاتفاق على صيغة مرضية للجميع وبعكسه سيتم رفع الموازنة وبالنص الحكومي المتعلق بالاقليم للتصويت عليه بالأغلبية” .

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