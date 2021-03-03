الحلبوسي يبحث مع السفير الاميركي تعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين

2021/03/03 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير الاميركي ماثيو تولر، تعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي تلقته “تقدم” ان الاخير “استقبل السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر وناقش اللقاء العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

واوضح ان “اللقاء بحث جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار كما عبَّر السفير الأميركي، خلال اللقاء، عن موقف بلاده وترحيبهم بإقرار مجلس النواب لقانون الناجيات الايزيديات، مشيرا إلى أن هذا القانون يُنصف ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي، مؤكدا مواصلة بلاده دعم العراق لمكافحة الإرهاب”.

واتم ان “اللقاء تطرق إلى زيارة قداسة البابا فرنسيس التاريخية للبلاد وأهميتها بهذه الظروف، والتي تعد بمثابة رسالة سلام للعراق والمنطقة”.

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