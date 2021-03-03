بايدن يتعهد بتوفير لقاحات لجميع البالغين بأمريكا قبل نهاية مايو

2021/03/03 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة سيكون لديها لقاحات كافية ضد (كوفيد-19) لجميع البالغين في البلاد بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، قبل شهرين مما كان متوقعا حتى الآن.

وقطع بايدن هذا العهد الجديد بعد الإعلان عن اتفاقية لشركة ميرك (Merck) للمساهمة في تصنيع لقاح جونسون آند جونسون، الذي تمت الموافقة عليه مطلع الأسبوع، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة.

وفي تصريحات له من البيت الأبيض، قال بايدن إنهم يسيرون على الطريق الصحيح “للحصول على التطعيمات الكافية لجميع البالغين بحلول نهاية مايو (آيار)” وليس نهاية يوليو (تموز)، كما توقع في فبراير (شباط) الماضي.

وقبل 3 أسابيع، تعهد بايدن بتوفير 300 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، تكفي لتحصين جميع المواطنين البالغين قبل نهاية يوليو (تموز) المقبل.

وأشار الرئيس إلى أن حكومته تحرز تقدماً “بناء على الفوضى” التي ورثتها عن إدارة سلفه دونالد ترامب والتي، بحسب فريق بايدن، لم يكن لديها خطة واضحة لمكافحة الوباء وتوزيع اللقاح في بطريقة فعالة وسريعة.

ويشار إلى أن 15% من الأمريكيين قد تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من جرعتي اللقاح، أي ما يقرب من 77 مليون جرعة.

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