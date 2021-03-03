صحة حلبجة.. المحافظة خالية من كورونا

2021/03/03 | 14:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العام لصحة حلبجة يوم الاربعاء، خلو المحافظة من فايروس كورونا، مؤكدة استعدادها لاية حالة طارئة.

وقال الدكتور آزاد مصطفى مدير صحة حلبجة لـPUKmedia: ان الفحوصات مستمرة بمسشتفى " وفاء" للمواطنين المشتبه باصابتهم بكورونا، موضحا، انه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في المحافظة

واضاف: ان ذلك لا يعني عدم وجود الفايروس، داعيا المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية خاصة وان السلالة الجديدة تنتقل بسرعة اكبر مقارنة مع الفايروس السابق.

PUKmedia خاص

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