2021/03/03 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

1121 مشاهدة

أفادت وسائل إعلام مصرية، بانه تنفيذ حكم إعدام بحق 4 مجرمين من أسرة واحدة من قبل مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية.

وبحسب صحيفة "الوطن" فقد قامت قوات الأمن بإعدام " محمد ر إ، 57 سنة، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة قسم شرطة العامرية، وأبنائه كل من شعبان محمد ر 27 سنة سائق، وحمودة م ر، 31 سنة عامل، وأحمد م ر، 30 سنة، لإدانتهم بقتل شقيقهم الرابع رمضان ر مزارع لسرقته".

وأضافت أنه "جرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم".

وأشارت إلى انه "تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم قضائي باعدام عائلة مكونة من 4 أفراد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم قضائي باعدام عائلة مكونة من 4 أفراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).