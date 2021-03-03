2021/03/03 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء (3 آذار 2021)، مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، استمرار تعزيز التعاون الاستراتيجي، وزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس البرلمان استقبل السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وناقشا العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف، أن "اللقاء بحث جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار".

وعبَّر السفير الأميركي، بحسب البيان، عن "موقف بلاده وترحيبهم بإقرار مجلس النواب لقانون الناجيات الايزيديات، مشيرا إلى أن هذا القانون يُنصف ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي"، مؤكدا "مواصلة بلاده دعم العراق لمكافحة الإرهاب".

وأكد مكتب الحلبوسبي أن "اللقاء تطرَّق إلى زيارة قداسة البابا فرنسيس التاريخية للبلاد وأهميتها بهذه الظروف، والتي تعد بمثابة رسالة سلام للعراق والمنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والسفير الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون وزيارة البابا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والسفير الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون وزيارة البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).