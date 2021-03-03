تحذير جديد من خطورة مخيم الهول السوري: قنبلة موقوتة على مشارف العراق

2021/03/03 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، تفاصيل ما أسماها "أكبر قنبلة في الشرق الأوسط"، كناية عن مخيم الهول السوري الذي يضم عوائل عناصر داعش، داخل سوريا.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مخيم الهول السوري ومناطق أخرى قريبة منه تشكل حالياً خزيناً بشرياً هائلاً لتنظيم داعش الذي يتغلغله فكره المتطرف في عقول أعداد تصل إلى عشرات الآلاف، كون المخيم يضم عوائل التنظيم الإرهابي"، لافتا إلى أن "ما يحدث أمر بالغ الخطورة".

وأضاف الركابي، أن "الهول السوري يشكل حالياً أكبر قنبلة بشرية في الشرق الأوسط، ويراهن عليها أكثر من طرف معادي للعراق"، لافتا إلى أنه "إذا فتح المجال وتدفق الإرهابيون من الهول إلى عمق الأراضي العراقية سيكون الوضع صعباً وخطيراً للغاية"، مؤكدا ضرورة "الانتباه لما يحدث في الهول وبقية المناطق السورية التي تنتشر بها أعداد ليست قليلة من الدواعش".

وأشار إلى أن "تحصين الحدود وقطع دابر أي محاولة تسلل هي من تنقذ مدن العراق من فكر داعش القابع في بعض المناطق السورية ومنها الهول"، مضيفا أن "داعش لا يهدد العراق فحسب بل منطقة الشرق الاوسط برمتها".

ومخيم "الهول" للاجئين هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين، ويقع على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة بشمال سوريا، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

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