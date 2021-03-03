وصول لقاح كورونا الى صلاح الدين

2021/03/03 | 14:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العام لصحة صلاح الدين يوم الاربعاء، عن وصول الوجبة الاولى من اللقاح المضاد لكورونا.

وقال مصدر من شعبة اعلام صحة صلاح الدين لـPUKmedia: ان المديرية استلمت الوجبة الالوى من لقاح كورونا، موضحا، ان التطعيم تم اولا بمركز صحفي داخل مركز المحافظة.

واضاف: ان الصيدلي عمر شفيق معاون مدير عام صحة صلاح الدين كان اول من تم تطعيمه باللقاح، مشيرا الى ان اللقاح سيتوفر لـ 3 اصناف من الكوادر الطبية والاجهزة الامنية وكبار السن.

واكد ان محافظة صلاح الدين ستستلم كميات اخرى من اللقاح خلال الايام المقبلة بحسب تعليمات وزارية بآلية التوزيع والتطعيم.

PUKmedia عمر اواره

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