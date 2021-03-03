فساد القيادة في المنافذ الحدودية من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثانية – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/03/03 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي - في ظل هذا الفراغ تظهر أعراض مرضية غاية في التنوع، أنتجت هذه الأعراض جماعات غارقة في الرجعية، منها نقَض رؤساء الوزراء ورجال السياسة والدين لكل موارد الدولة ، أزمة اقتصاد الدولة يقولون بسبب كورونا وبسبب انخفاض سعر برميل النفط، هل تجيرون ذلك لعدم توفر سياسة مالية واقتصادية تتحكم بمنافذ تلك الموارد، أم هو ولاء السلطة الحاكمة في العراق لإيران؟ يجيبنا البروفيسور سعد الجيبه جي، ق ......





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