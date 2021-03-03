خفايا دعوة الرئيس أردوغان لدستور تركي الجديد - محمد عبد الكريم يوسف

2021/03/03 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الكريم_يوسف وسط الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي يعاني منها الشعب التركي بكل شرائحه ، يعلن الرئيس التركي عن نيته تغيير الدستور التركي ، وتكريس نفسه ندا للرئيس مصطفى كمال اتاتورك بصلاحيات مطلقة تماثل أقوى الأنظمة الشمولية في العالم .



لقد أثارت دعوة الرئيس أردوغان لدستور جديد مناقشات عديدة في الأوساط السياسية التركية ، وخشية المعارضة من الأسباب والدافع والغايات والتوقيت ومضمون الدستور المتوقع اقراره قريبا ......





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