خلال لقاءه بالحلبوسي، السفير الأميركي يعبر عن ترحيب بلاده بإقرار قانون الناجيات الايزيديات

2021/03/03 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفير الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر، اليوم 3/3/2021.وناقش اللقاء العلاقات الثنائية، وتعزيز استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وبحث اللقاء جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار.

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