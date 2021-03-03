أزمة التعليم العالي وفرص المستقبل

2021/03/03 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ا.د.محمد الربيعي

في فترة أكثرمن 60 عاماً منذتأسيس اول

جامعة، لم يتم تطوير نظام التعليم

العالي في العراقبأية صورة من الصور وظل

يراوح في مكانه فتدهور مستواه ونوعيته

مقارنة بالتعليم في دول المنطقة

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