مدرب الزوارء: نادي الطلبة يمرض ولا يموت

2021/03/03 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب الزوراء، راضي شنيشل، إن

مواجهة الطلبة صعبة، وكل من يرى أن

المباراة محسومة لمصلحة فريقه "واهم".

ويلتقي الفريقان، غدا الخميس، ضمن

الجولة الـ22 من الدوري العراقي الممتاز.

وقال شنيشل عن المبارا

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