ممثل المرجع السيستاني السيد احمد الصافي يتشافى من اصابته بكورونا

2021/03/03 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر مقربة من ممثل المرجع

السيستاني السيد احمد الصافي تماثله

للشفاء من فايروس كورونا الذي اصيب به

الاسبوع الماضي

واكدت المصادر لوكالة نون الخبرية ان

ممثل المرجعية العليا سماحة السيد أحمد

الصافي

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