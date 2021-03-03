استهداف رتل امريكي في محافظتين جنوب العراق

2021/03/03 | 14:55 - المصدر: سكاي برس

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استهداف رتل امريكي في محافظة المثنى (السماوة)

كما استهداف رتل امريكي بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب الديوانية

التفجير ادى الى تضرر احدى عجلات الرتل بشكل كبير دون معرفة الخسائر.

الرتل كان يحمل معدات الى القوة الجوية الامريكية في قاعدة الحرير ، تم استهدافهُ على الطريق الدولي في الد...

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