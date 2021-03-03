زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اليونان

2021/03/03 | 14:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بأن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب اليونان، اليوم الأربعاء.وقالت إم إس سي إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.هذا وقدر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض الزلزال بقوة 6.0 درجات على عمق 10 كيلومترات.في حين أشار معهد أثينا الجيوديناميكي إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب بلدة ألاسونا بوسط اليونان.من جانبه، أوضح مسؤول في فرق الإطفاء بأثينا لوكالة “رويترز” أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن، وأضاف: “زملائي شعروا به، إنه زلزال قوي”.كما لفت عالم الزلازل اليوناني، فاسيليس كاراثاناسيس، للتلفزيون الحكومي […]

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