زلزال يضرب وسط اليونان

2021/03/03 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعاعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوناني، اليوم الاربعاء عن ضرب زلزال، بقوة 5.9 درجة، منطقة ثيساليا وسط البلاد.وذكرت ان" الضربة وقعت في الساعة 12.16 بالتوقيت، وكان مركز الزلزال بالقرب من مدينة الاسونا، على بعد 29 كيلومترا من مدينة لاريسا، أي على بعد 250 كيلومترا شمال غرب أثينا.وأكد المرصد اليوناني وفقا لوكالة سبوتنيك أنه "لا توجد معلومات عن الضحايا والأضرار حتى الآن".

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