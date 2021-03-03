وزيرة الهجرة تبحث مع السفير الالماني موضوع المناطق المحررة واللاجئين العراقيين

2021/03/03 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية المانيا لدى العراق “اوله ديبال” وسكرتيره الأول “جوليان روسلر” والوفد المرافق لهما، لبحث طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين وما يسهم في خدمة إعادة تأهيل المناطق المحررة وملف اللاجئين العراقيين في ألمانيا.وقالت جابرو، خلال اللقاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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