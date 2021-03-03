قبل فوات الأوان - النداء الأخير قبل دخول الكارثة البيئية الكونية مرحلة اللاعودة - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/03 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي مقدمة كتاب قبل فوات الأوان مقدمة النداء الأخير قبل دخول الكارثة البيئية الكونية مرحلة اللاعودةتعريب: فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندنالطبعة الأولى (2021)من منشورات دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن يجمع علماء وظائف العقل البشري بأن الحالة الوضعية الوحيدة التي قد تجمع بني البشر على اختلاف عناصر التفاوت فيما بينهم سواء كانت قَبَلِيَّةً أو مناط ......





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