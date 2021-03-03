وزير النفط يوجه دعوة لنائب رئيس الوزراء الروسي للمشاركة في أجتماع أوبك بلاس

2021/03/03 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واعوجه وزير النفط احسان عبد الجبار أسماعيل، اليوم الاربعاء، دعوة لنائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك للمشاركة في أجتماع أوبك بلاس.

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