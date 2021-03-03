2021/03/03 | 15:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يقدم طلباً لسحب قانون الاندية وتأجيل التصويت عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/03 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يقدم طلباً لسحب قانون الاندية وتأجيل التصويت عليه) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يقدم طلباً لسحب قانون الاندية وتأجيل التصويت عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).