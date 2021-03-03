2021/03/03 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

- بعد وصوله الى موسكو- وزير النفط يلتقي بنوفاك وشولغينوف والكبيروفأهم الملفات- التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز ، واتفاق أوبك بلاس

أكد وزير النفط على عمق العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا الاتحادية ، وأهمية زيادة حجم التعاون وتطويرها ،وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين .جاء ذلك خلال لقاءه اليوم في موسكو بنائب رئيس الوزراء لروسيا الاتحادية الكسندر نوفاك .وقال وزير النفط أحسان عبد الجبار أسماعيل أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الطاقة الروسي ، في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة ، وبحث عدد من ملفات التعاون المشترك مع الشركات الروسية في تطوير حقول النفط والغاز، فضلاً عن التنسيق والتواصل بخصوص اتفاق أوبك بلاس .وأشار اسماعيل أنه وجه الدعوة الى نوفاك للمشاركة في أجتماع أوبك بلاس الذي يعقد اليوم عبر المنصة الالكترونية ، وذلك لاهمية الدور الروسي في هذا الاتفاق وعلى السوق النفطية العالمية ، وحرص البلدين على أستقرار السوق النفطية واعادة التوازن لها في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية ، والعمل على التعاون مع الدول المنتجة الاخرى لتحقيق هذا الهدف .وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان وزير النفط التقى كل من وزير الطاقة لروسيا الاتحادية نيقولاي شولغينوف ، ورئيس شركة لوك اويل فاغيت الكبيروف ، حيث تم بحث توسيع أفاق العمل والتعاون المشترك بين العراق وروسيا في قطاع النفط والطاقة ودور الشركات الروسية العاملة في العراق .وكان وزير النفط قد وصل روسيا الاتحادية على رأس وفد ضم مدير عام شركة البصرة ، وشركة تسويق النفط ، ومدير عام الدائرة الاقتصادية والدراسات والتخطيط ومدير مكتب الوزير .انتهىالمكتب الاعلاميفي وزارة النفط3 أذار 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات نفطية رفيعة المستوى بين العراق وروسيا في موسكو) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات نفطية رفيعة المستوى بين العراق وروسيا في موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).