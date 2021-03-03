سقوط 10 صواريخ على قاعدة

2021/03/03 | 15:36 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت صواريخ على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق، التي تستضيف قوات أميركية وعراقية وقوات من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وفق ما ذكر مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء 3 مارس (آذار)، وذلك قبل يومين من بدء رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا فرنسيس زيارة تاريخية إلى البلاد، أعاد اليوم التأكيد على المضي بها على الرغم من الهجوم.وأفادت مصادر أمنية بوفاة متعاقد مدني مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، جراء أزمة قلبية تعرّ لها إثر الهجوم الصاروخي على "عين الأسد" الواقعة في محافظة الأنبار غرب العراق.ولم تؤكد المصادر الأمنية العراقية والغربية جنسية المتعاقد، بينما أشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو مصابين آخرين.قرية قريبةوصرح المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة "داعش" في العراق واين ماروتو في تغريدة، "استهدفت 10 صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 مارس 2021 قرابة الساعة 7:20"، مضيفاً أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، علماً أن واشنطن غالباً ما تنسب الهجمات المماثلة إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.وأكد مصدر أمني عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الصواريخ أُطلقت من قرية قريبة من "عين الأسد".وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة القوات الأمنية العراقية بدورها عن "سقوط عشرة صواريخ من نوع غراد على قاعدة عين الأسد، دون خسائر تذكر".

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صواريخ إيرانيةفي المقابل، أكدت مصادر أمنية غربية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الصواريخ التي استهدفت القاعدة هي من نوع "آراش" إيرانية الصنع وهي أكبر من الصواريخ التي تستهدف عادةً المواقع الغربية.ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يذكّر بالصعوبات اللوجستية التي تحيط بزيارة البابا، لا سيما مع انتشار موجة ثانية من وباء كوفيد-19 ووسط تدابير إغلاق لمكافحتها.وتكثفت الهجمات في الآونة الأخيرة على مواقع تضم قوات أجنبية.



واستهدف قبل أكثر من أسبوعين مجمع عسكري في مطار أربيل بشمال العراق تتمركز فيه قوات أجنبية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويساعد العراق في محاربة تنظيم "داعش" منذ عام 2014.وسقطت صواريخ في فبراير (شباط) الماضي أيضاً، قرب السفارة الأميركية في العراق، وسقطت أخرى على "قاعدة بلد" الجوية شمالاً.

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