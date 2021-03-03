العراق يسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2021/03/03 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لفيرس كورونا في العراق،

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