إرتفاع مؤشر التضخم في العراق لشهر كانون الثاني 0.9%

2021/03/03 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، إرتفاع مؤشر التضخم لشهر كانون الثاني بنسبة 0.9%، والسنوي بنسبة 3.3%.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مؤشر التضخم الشهري لكانون الثاني الماضي ارتفع بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الذي سبقه”، لافتا الى أن “مؤشر التضخم السنوي هو الآخر …

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