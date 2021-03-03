سورجي يبحث مع مستشار الرئاسة المشتركة آخر المستجدات في مخمور

2021/03/03 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني مستشار الرئاسة المشتركة للإتحاد الوطني الكوردستاني آرام قادر خبات، وبحث معه آخر المستجدات المتعلقة بقضاء مخمور والقرى والأرياف التابعة له، مثمناً في جانبٍ آخر تضحيات الكوادر التدريسية، وإستمرارهم بالعمل التربوي رغم الأزمات التي يواجهونها بسبب الأزمات الإقتصادية وتأخر صرف رواتبهم.جاء ذلك أثناء استقباله وفداً من سكرتارية إتحاد معلمي كوردستان.

وزار عضو المجلس القيادي ومستشار الرئاسة المشتركة للإتحاد الوطني الكوردستاني آرام قادر خبات مركز تنظيمات 20 قره جوغ وكان في استقباله مسؤول المركز، مؤكداً اهتمام الرئاسة المشتركة بالقضايا المتعلقة والخاصة بقضاء مخمور وسكانه، مبيناً ان الاهتمام بالقضاء وأهله من أبرز الملفات التي خرج بها الإتحاد الوطني الكوردستاني بعد عقد المؤتمر الرابع له.

وشدّد خبات خلال مناقشته أوضاع مخمور مع سورجي وأعضاء وكوادر مركز تنظيمات 20 على ان الإتحاد الوطني الكوردستاني يعمل وبكل فخرٍ وإعتزاز على تقديم الخدمات للقضاء وحل مشاكله اليومية وابعاده عن الصراعات السياسية.

من جانبٍ آخر، ثمّن سورجي رسالة الرئاسة المشتركة للإتحاد الوطني الكوردستاني التي طرحها خبات، مؤكداً انه بعد افتتاح مركز تنظيمات 20 قره جوغ في مخمور، بدأ المواطنون يتأملون بحل مشاكلهم من خلال الجهود الجبارة المبذولة من الإتحاد الوطني الكوردستاني بعد سنواتٍ من المعاناة لنقص الخدمات، وأبرزها ما يتعلق بحياتهم اليومية.

كما واستقبل سورجي وفداً رفيع المستوى من سكرتارية اتحاد معلمي كوردستان برئاسة عبدالواحد محمد وأعضاء من مكتب السكرتارية، مثمناً خلال التباحث معهم أوضاع المعلمين بأن الكوادر التدريسية قدّمت تضحيات كبيرة من أجل استمرار المسيرة التربوية وعدم توقفها وسط الأزمات الإقتصادية التي مرّ بها اقليم كوردستان ومنها تأخر الرواتب وعدم صرفها في وقتها المحدّد.

وعلى صعيد منفصل استقبل سورجي أيضاً وفداً رفيع المستوى من مركز الشؤون الإجتماعية والمكونات في أربيل برئاسة مسؤول المركز هفال توفيق، وتطرق معه إلى ضرورة الإهتمام بالمكونات وعدم تهميشها، كونها جزءاً أساسياً من المجتمع، ومشاركتهم في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، يأتي من ضمن مبادئ وأسس الإتحاد الوطني الكوردستاني التي يؤكد عليها بإستمرار.

PUKmedia المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ

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