الهجرة وألمانيا تبحثان موضوع المناطق المحررة واللاجئين العراقيين

2021/03/03 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، صباح اليوم الاربعاء، سفير جمهورية ألمانيا لدى العراق (اوله ديبال) وسكرتيره الأول (جوليان روسلر) والوفد المرافق لهما لبحث طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين وما يسهم في خدمة إعادة تأهيل المناطق المحررة وملف اللاجئين العراقيين في ألمانيا.

وقالت جابرو خلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة في العاصمة بغداد حسب بيان لمكتبها الاعلامي وتلقى PUKmedia نسخة منه، إنه: "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطوير وتمتين تلك العلاقات في مجالات الهجرة وخصوصا العراقيين في المانيا و اللاجئين المرفوضة طلباتهم، فضلا عن دعم عودة النازحين وتحقيق الاستقرار في البلاد".

وأضافت، أنه "تمت دعوة السفارة الألمانية لإفتتاح مكتب للوزارة في برلين لغرض تنفيذ البرامج والخطط المشتركة بين الجانبين، ودعم العراقيين المتواجدين هناك، كما تم الطلب من السيد (أوله) تسخير المنظمات الممولة من الجانب الألماني لغرض دعم العائدين في المناطق المحررة".

ودعت وزيرة الهجرة، حسب البيان، الى "زيادة المبالغ المقدمة والمنح والمساعدات للعراقيين الراغبين بالعودة الطوعية من ألمانيا إلى العراق و ذلك بما يضمن لهم العيش الكريم والاستقرار وتوفير الموارد المالية عند عودتهم".

من جانبه قال السفير أوله أنه "سيتبنى اجتماعا موسعا مع المنظمات الممولة من الجانب الألماني والوزارة، لوضع الآليات المناسبة والخطط الكفيلة بدعم العائدين والنازحين".

وأشار إلى أنه "ستتم استضافة سفراء كل من دول، (المانيا، هولندا، فنلندا، والسويد) في اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمناقشة أوضاع العراقيين في تلك الدول".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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