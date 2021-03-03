2021/03/03 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل قفزة في إصابات كورونا و25 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل قفزة في إصابات كورونا و25 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل قفزة في إصابات كورونا و25 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).