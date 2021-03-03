واسط تسجل حالتي وفاة ونحو 300 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/03 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت دائرة صحة واسط، الأربعاء (3 آذار 2021)، تسجيل نحو 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت دائرة صحة واسط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفحوص المختبرية التي أجرتها دوائر الصحة في المحافظة، أثبتت إصابة 278 شخصاً بفيروس كورونا".

وأضافت، أن "حالات الشفاء المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 144، فيما سجلت حالتي وفاة".

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