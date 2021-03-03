بغداد وموسكو يبحثان تطوير الشركات الروسية لحقول النفط والغاز في العراق

2021/03/03 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان رسمي:

أكد وزير النفط على عمق العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا الاتحادية ، وأهمية زيادة حجم التعاون وتطويرها ،وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين .جاء ذلك خلال لقاءه اليوم في موسكو بنائب رئيس الوزراء لروسيا الاتحادية الكسندر نوفاك .وقال وزير النفط أحسان عبد الجبار أسماعيل أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الطاقة الروسي ، في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة ، وبحث عدد من ملفات التعاون المشترك مع الشركات الروسية في تطوير حقول النفط والغاز، فضلاً عن التنسيق والتواصل بخصوص اتفاق أوبك بلاس .وأشار اسماعيل أنه وجه الدعوة الى نوفاك للمشاركة في أجتماع أوبك بلاس الذي يعقد اليوم عبر المنصة الالكترونية ، وذلك لاهمية الدور الروسي في هذا الاتفاق وعلى السوق النفطية العالمية ، وحرص البلدين على أستقرار السوق النفطية واعادة التوازن لها في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية ، والعمل على التعاون مع الدول المنتجة الاخرى لتحقيق هذا الهدف .وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان وزير النفط التقى كل من وزير الطاقة لروسيا الاتحادية نيقولاي شولغينوف ، ورئيس شركة لوك اويل فاغيت الكبيروف ، حيث تم بحث توسيع أفاق العمل والتعاون المشترك بين العراق وروسيا في قطاع النفط والطاقة ودور الشركات الروسية العاملة في العراق .وكان وزير النفط قد وصل روسيا الاتحادية على رأس وفد ضم مدير عام شركة البصرة ، وشركة تسويق النفط ، ومدير عام الدائرة الاقتصادية والدراسات والتخطيط ومدير مكتب الوزير .

يتبع .



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