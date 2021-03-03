الحلبوسي والسفير الامريكي يبحثان التعاون الستراتيجي وجهود دعم العراق في المجال الاقتصادي

2021/03/03 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر ، تعزيز التعاون الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي :" ان الحلبوسي استقبل تولر ، وناقش معه العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الستراتيجي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".واضاف :" ان الجانبين بحثا كذلك جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار".كما تطرقا الى زيارة البابا فرنسيس وأهميتها بهذه الظروف.و عبر السفير الأميركي، عن ترحيب بلاده باقرار مجلس النواب قانون الناجيات الايزيديات"، مبينا :" ان هذا القانون ينصف ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية "، مؤكدا مواصلة بلاده دعم العراق في مكافحة الارهاب ./ انتهى7

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