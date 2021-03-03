اجتماع نيابي مشترك مع تسعة مسؤولين حكوميـين غدا الخميس

2021/03/03 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجهت رئاسة مجلس النواب الدعوة الى الامين العام لمجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والصحة والزراعة والكهرباء والنفط والاسكان والعمـل ووكلائهم والمدراء العامين في وزاراتهم ، لحضور الاجتماع المشترك مع اعضاء مجلس النواب غدا الخميس حول الاوضاع في محافظة ذي قار ./انتهى5

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