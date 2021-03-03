ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق تضم جنودا تابعين للتحالف الدولي

2021/03/03 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وتعدُ قاعدةُ عين الأسد ثاني أكبرِ القواعدِ الجويةِ في العراق بعد قاعدةِ بلد الجوية

ومنذُ نهايةِ عامِ الفين وأربعةَ عشرَ يتواجدُ فيها أفرادُ الجيش الأميركي حيث كان دورُها الأساس هو تدريبُ القواتِ العراقيةِ على محاربةِ داعش.

وتعرضت القاعدةُ لقصفٍ جوي بالصواريخ الباليستية خلالَ عامِ الفين وعشرين من قبلِ ايران ولم تحدثْ أيُ إصاباتٍ ..وللمرةِ الثانيةِ تعرضت قاعدةُ الأسد اليوم الأربعاء الى هجماتٍ صاروخيةٍ أدت إلى وفاة متعاقد مدني نتيجة سكتة قلبية متأثرا بالحادثة في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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