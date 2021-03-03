الصحة تسجل 5173 إصابة بكورونا وشفاء 3463

2021/03/03 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 5173 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3463.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 5173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3463 حالة للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 25 حالة في عموم محافظات البلاد".

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