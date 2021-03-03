الموقف الوبائي في العراق يكسر سقف إصابات غير مسبوق منذ أشهر

2021/03/03 | 16:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 708 آلاف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 5100 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 3 آذار/شباط، وتضمن تسجيل أكثر من 5100 إصابة، و25 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3400 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 91.2%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 48 ألف شخص، 412 منهم تحت العناية المركزة.

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