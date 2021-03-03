التوزيع الجغرافي: 9 إصابات جديدة فقط بالفيروس القاتل في الأنبار

2021/03/03 | 16:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار2021) إن "الإصابات الـ9 بفيروس كورونا، توزعت على النحو التالي":

قضاء الرمادي ٤

قضاء الخالدية ١

قضاء راوه ٣

قضاء القائم ١

الشفاء ٦

وأكدت الدائرة، "استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم"، داعية "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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