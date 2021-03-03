نائب :لقاحات كورونا امنه وتعويضات مادية لكل متضرر منها

2021/03/03 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية،

الاربعاء، عزمها تشريع قانون مواجهة

كورونا، مبينة ان القانون يتضمن تعويض

أي مواطن يتضرر من لقاح كورونا.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة حسن خلاطي

ان “قانون مواجهة جائحة

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