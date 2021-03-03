2021/03/03 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء،

25 وفاة و5173 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

إلى جانب 3463 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم ، أن

إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتجاوز الـ(5000) اصابة بكورونا وتسجيل 25 حالة وفاة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتجاوز الـ(5000) اصابة بكورونا وتسجيل 25 حالة وفاة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).