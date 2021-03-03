عاجل | المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة مصطفى الكاظمي يناقش الاعتداء على قاعدة عين الأسد

2021/03/03 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد.

– الكاظمي: هكذا هجمات تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق.

– الكاظمي: الأجهزة الأمنية لديها توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها.

– الكاظمي: واهم من يعتقد أنه فوق الدولة.

– الكاظمي: مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا تحتم علينا ان لا نسمح لمنطق السلاح.

– الكاظمي: لا بد للعراق من إخراج نفسه من الصراعات الإقليمية والدولية والتحرك وفق أولويات عراقية خالصة.

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