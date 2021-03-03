2021/03/03 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستقبل الأمين العام لتحالف المشروع الوطني للإنقاذ الشيخ جمال الضاري في مكتبه ببغداد السفير القطري لدى العراق خالد حمد السليطي بحضور عدد من قيادات وأعضاء التحالف.

الضاري والسليطي بحثا تطورات الوضع العراقي وتداعياته على المنطقة وملف إعادة اعمار المناطق المدمرة.

هذا، وثمن الضاري موقف قطر المساند للعراقيين من خلال تقديم الدعم الكامل لإعمار العديد من المناطق المتضررة وجهود المؤسسات الإغاثية القطرية في دعم النازحين.

من جانبه أكد السفير القطري استمرار الدوحة بتقديم كل الاحتياجات لإصلاح البنى التحتية وتأهيل المناطق التي دمرتها الحرب وذلك من خلال المنح الطارئة المخصصة للإعمار والعوائل النازحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضاري يثمن دور قطر في مساندة العراق والعراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضاري يثمن دور قطر في مساندة العراق والعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).