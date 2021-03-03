2021/03/03 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_البعزاوي الصراع السياسي والاجتماعي في تونس لم يهفت منذ انطلاق المسار الثوري في 2011.



وقد تجلى في مستويين: صراع من فوق بين أطراف الحكم من أجل التموقع واحتكار السلطة وخدمة مصالح كبرى الشركات والمؤسسات المالية وقوى الهيمنة الإقليمية والدولية وحفنة من السماسرة المحليين المتربعين على عرش السلطة بوجهيها الاقتصادي -المالي والسياسي.



وصراع من تحت تخوضه الفئات الكادحة والمهمشة وتعبيراتها السياسية التقدمية والثورية و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصراع السياسي في تونس والمنعرج الجديد - علي البعزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصراع السياسي في تونس والمنعرج الجديد - علي البعزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).