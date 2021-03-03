أول طائرة خاصة في العالم أسرع من الصوت

2021/03/03 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد صناعة الطائرات تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث أنها مستمرة على العمل بتطوير تقنيات الطائرات للحصول على كفاءة إستهلاك أفضل مع مستويات فخامة ورفاهية أكبر. ولكن أحد أبرز المشاريع الواعدة حالياً هو تعاون الشركتين الأمريكيتين لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) مع أيريون (Aerion) المتخصصة بتصميم الطائرات لصنع أول طائرة خاصة أسرع من الصوت.

سرعة 1669 كم/س

تحمل هذه الطائرة إسم AS2، والتي من المخطط أن تأتي مع مقصورة تكفي 12 شخصا براحة تامة، أثناء تحقيقها سرعة طيران تبلغ 1.4 ماخ، أي أنها أسرع من الصوت بمرة ونصف تقريباً، وهو ما يعادل 1,669 كم/س بفضل إستخدامها لثلاثة محركات قوية.

ستتمتع الطائرة بمدى قدره 4200 ميل بحري، ما يعادل 7778 كم، وهو ما يعادل الطيران من مدينة نيويورك الأمريكية إلى ميلان في ايطاليا، ولكنها يمكن أن تحقق مدى أعلى يصل إلى 10000 كم أو 5400 ميل بحري عند السفر بسرعات أقل من الصوت.

في واقع الأمر، تعادل سرعة ماخ 1.4 نفس سرعة طائرة لوكهيد مارتن F-22 الحربية، وذلك مع مراعاة أن الطائرات التجارية تحلق في المتوسط بسرعة تبلغ 925 كم/س.

هذا وتعد هذه فرصة مميزة لشركة لوكهيد الأمريكية المعروفة بصنعها وتطويرها للعديد من الطائرات الحربية الأمريكية الرائعة، ولكن يبدو أنها ترغب بالدخول إلى سوق الطائرات المدنية، حيث يتوقع أن تتوفر هذه الطائرة بالأسواق بحلول عام 2025.

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