الاسدي من ذي قار : أمتلك صلاحيات واسعة ولن نقبل بالنزول تحت الخط

2021/03/03 | 16:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اكد محافظة ذي قار ، المكلف عبد الغني الأسدي ، أمتلك صلاحيات واسعة وأطلب منكم العمل معي فوق الخطط المرسومة ولن نقبل بالنزول تحت الخط.

وقال الاسدي ، خلال حديثه مع مدراء الدوائر والاقسام في ديوان المحافظة ، ان ” من غير المعقول ان يستشهد شباب بعمر 16 عام لمجرد خروجهم للمطالبة بأبسط الحقوق”.

واضاف ، ” استغرب من وجود جسر تم قصفه من قبل طائرات F16 من عام ١٩٩١ وإلى الان لم يُعمر رغم وجود الموازنات المالية المخصصة للمحافظة “.

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